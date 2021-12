Ronny is alweer de reddende engel in ‘Pech onderweg’: “Inbreken in auto’s boeit me wel”

Showbizz Schopt onze Kedist Deltour het tot Miss Universe? “De verwachtin­gen liggen hoog, diverse landen zien haar in de top 5”

Of Kedist Deltour (24) naast haar kroon van Miss België ook die van Miss Universe in ontvangst mag nemen, weten we zondagnacht pas. Maar intussen is Miss België-organisatrice Darline Devos ter plekke in Israël en blijken de verwachtingen hoog. “Afgevaardigden van landen beginnen voor het eerst in de geschiedenis spontaan over Kedist te praten tegen mij, terwijl het anders gewoon ‘Ah, die van Belgium’ is”, zegt ze. “En dat voorspelt veel goeds.”

12 december