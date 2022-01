Romantiek op de dansvloer en nagelbijten: James Cooke en danspartner Frank winnen feesteditie van ‘Dancing with the Stars’

Het was spannend deze week, maar James slaagde er opnieuw in om een knalprestatie neer te zetten. Vorige keer was zijn Weense wals goed voor 36 punten, en een eerste plaats in het klassement. Ditmaal scoorde James met z’n paso doble - een eerbetoon aan echtgenoot Dorian, met wie Cooke in 2021 in het huwelijksbootje stapte - 38 punten. “Frank en ik gingen er echt voor, en ik ben blij dat de jury dat gezien heeft”, aldus James. “En ik ben ook heel blij dat Wim zei: ‘Hey, whatever, twee mannen. We zien dat zelfs niet. We zien gewoon twee mensen die dansen’. Dat was ons doel.”