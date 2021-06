Romantiek in ‘Familie’: Raven doet hart van Louise smelten met prachtig lied

Showbizz Keert Tristan Stienlet, alias Vince, ooit terug in ‘Familie’? “Ik ben niet dood”

17 juni ‘Familie’-kijkers leerden Tristan Stienlet (15) kennen als Vince. Robyn (Jits Van Belle) en Benny (Roel Vanderstukken) namen hem in huis als pleegzoon. Begin dit jaar vertrok Vince op bedevaart naar Santiago de Compostella, als alternatieve straf voor een diefstal. Maar zien we Tristan nog opduiken in ‘Familie’?