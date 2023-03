Roel Vanderstukken en Belinda Voorspoels geven ja-woord in ‘Familie’: “Maar trouwen in het echt hoeft voor mij niet”

Celebrities Het gegeerde Playboymo­del dat in stukken werd gehakt en in een reiskoffer eindigde: het gruwelijke verhaal van Jasmine Fiore

Zo gruwelijk in stukken gehakt dat haar identiteit enkel aan de hand van haar borstimplantaten kon achterhaald worden: de moord op Playboymodel Jasmine Fiore in 2009 blijft een donkere bladzijde in de geschiedenis van ‘Playboy’. Nog schokkender is wie haar onherkenbaar gedumpt heeft in een reiskoffer en waarom. Voormalige Playmate Holly Madison duikt in de docureeks ‘The Playboy Murders’ in het verhaal van Jasmine. “Hij wilde niet dat zij hem verliet, want hij wilde ‘winnen’.”