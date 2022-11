Rode Duivels zullen voor het verschil moeten zorgen: maandag maar 274.000 kijkers voor ‘Villa Sporza’

Amper volk in het Winterpaleis in Gent, maar ook amper volk thuis voor het tv-scherm. Karl Vannieuwkerke en gasten moesten het maandagavond doen met een magere 274.000 kijkers voor ‘Villa Sporza’. Enkel een straffe prestatie van onze Duivels zal daar snel grote verandering in kunnen brengen. Want ook de drie maandagmatchen trokken weinig kijkers. Om 14 uur haalde Engeland-Iran 287.000 kijkers. De wedstrijd tussen VS en Waes om 20 uur was goed voor 604.000 kijkers. ‘s Namiddags keken 551.000 voetbalfans op Canvas naar Senegal-Nederland.