Rita Baga van ‘Canada’s Drag Race’ presenteert Belgische versie van ‘RuPaul’s Drag Race’

In april raakte het nieuws bekend dat ‘RuPaul’s Drag Race’ ook een Belgische versie krijgt. Details over ‘Drag Race Belgique’ waren destijds nog schaars, maar ondertussen is er al wat meer informatie bekend. Rita Baga, één van de drie finalisten uit het eerste seizoen van ‘Canada’s Drag Race’, heeft op Instagram laten weten dat ze de show gaat presenteren. “Mijn grootste droom is uitgekomen”, klinkt het onder meer op sociale media. “Ze hebben mij gevraagd om een ‘Drag Race’-franchise te presenteren. Ik kan niet wachten om jullie de getalenteerde queens te laten zien die regeren in het prachtige België, het land waar ik enkele jaren gewoond heb terwijl ik mijn universitaire opleiding aan het afronden was.” Ze vervolgt: “De dragscene in België is levendig, dynamisch en uniek!”

Wanneer ‘Drag Race Belgique’ precies te zien zal zijn, is voorlopig nog niet bekend. Wel zal de reeks in het Frans, met ondertitels, verschijnen op de streamingservice WOW Presents Plus. Daarnaast zal de show ook op een lokale zender te zien zijn. “Drag is een universele taal en ‘Drag Race’ blijft wereldwijd kijkers trekken, dus we zijn verheugd om met ‘Drag Race Belgique’ een nieuwe groep dragqueens te introduceren”, aldus Fenton Bailey en Randy Barbato, medeoprichters van World of Wonder, in een verklaring. “Terwijl onze dragfamilie blijft groeien, kijken we ernaar uit om deze Belgische queens op onze schermen te zien schitteren.”