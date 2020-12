‘RIP 2020' tovert hit van Regi om tot coronalied: “Kom niét dichterbij”

TV Disney+ kondigt 50 nieuwe titels aan met Tom Hanks, Jude Law én de originele Darth Vader (maar de kijker moet meer betalen)

12 december Naar aanleiding van Investor Day, op 10 december, pakte Disney uit met een indrukwekkende reeks nieuwe films en series. Het bedrijf kondigde maar liefst 50 nieuwe titels aan op één dag, wat resulteerde in hun beste beursdag ooit. Disney+ wordt zo ook in één klap een speler op de streamingmarkt om rekening mee te houden. “Vooral fans van ‘Star Wars’ en Marvel zullen erg blij zijn”, klinkt het bij de directie. “Maar ook voor de kleinsten onder ons is er heel wat nieuws: zoals ‘De Kleine Zeemeermin’, ‘Pinokkio’ en ‘Peter Pan’.”