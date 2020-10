Rik Verheye trapt nieuw seizoen ‘Het huis’ af

Het concept is gekend: de gasten verblijven 24 uur in ‘Het huis’, afgesloten van hun gewone leefwereld. Geen afleidingen, alleen de confrontatie met hun eigen leven dat de revue passeert. Toch zijn er ook veranderingen tegen volgend jaar. Zo worden de gasten niet meer afgehaald met de charmante - maar kleine - oldtimer. Dit jaar kiest Eric voor een Covid-19-veilig oldtimer busje zodat er ook tijdens de rit voldoende afstand kan worden bewaard. En de blinddoek die de gasten de voorbije jaren tijdens de reis naar ‘Het huis’ moesten opzetten, is nu vervangen door een mondmasker.

Acteur Rik Verheye mag als eerste in ‘Het huis’ verblijven. Eric aanhoort de wildste verhalen en ziet hilarische taferelen in ‘Het huis’, zoals Rik die in zijn clownspak door de tuin raast. Maar het volgende moment schuift hij aan voor een diepzinnig gesprek over zijn vader: over het feit dat die veel te vroeg is gestorven, over het opgroeien zonder vader. In ‘Het huis’ krijgt Rik trouwens voor het eerst de amateurbeelden te zien van de laatste toneelvoorstelling van zijn vader.