Ricky Gervais fan van Eén-reeks ‘De Twaalf’: “Buitengewoon”

TV ‘Keeping Up With The Stallones’? Sylvester aan onderhande­lings­ta­fel over reality­reeks

27 oktober Na twintig seizoenen besloten de Kardashians om op te houden met hun realityreeks ‘Keeping Up With The Kardashians’. Dat laat uiteraard ruimte voor een andere beroemde familie om in hun voetsporen te treden. Niemand minder dan Sylvester Stallone (74) zou best interesse hebben in zo'n lucratieve deal.