Riadh Bahri wil charmeren, maar maakt weinig indruk: de hoogtepunten van aflevering 37 van ‘De Slimste Mens’

TVDe kandidaten van ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ hebben veel over om ver te geraken in de quiz van Erik Van Looy. Zo diepte VRT-journalist Riadh Bahri - nochtans geschoold om onpartijdig, objectief en afstandelijk te zijn - een persoonlijk geschreven gedicht aan Delphine Lecompte uit zijn zak. Het plakkerige versje tikte duidelijk niet aan: de dames Van Eylen en Lecompte legden Bahri tussen hun boterham. Conner Rousseau die straks instapt is gewaarschuwd.

“Het zijn de finaleweken. Dan kan en mag het al eens wat moeilijker zijn.” Een bekende zin uit de mond van quizmaster Erik Van Looy. Nu, zo moeilijk was de eerste aflevering van de ultieme finaleweek niet. Het niveau was ook net iets te wisselvallig. Riadh Bahri verkwanselde al zijn kansen door een draak van een fotoronde te spelen. Hij maakte dat wel goed door zijn filmfragment heel snel en heel goed op te lossen, maar dat leverde weinig op. Delphine Lecompte, die heel moeizaam was gestart, was toen al uit het zicht. En nadat Van Eylen haar filmpje over Hugh Grant bij Jay Leno slecht oploste, was de zaak beslecht.

In de finale opende Riadh nog heel sterk, maar het was het enige lucky shot dat hij daar kon afvuren. Van Eylen speelde gedegen, was zo geconcentreerd dat ze bij de voorlaatste vraag geen vijfde goed antwoord gaf en zo aan de beurt bleef. Om met twee goede antwoorden over mevrouw Allende af te ronden. Exit voorlaatste man in ‘De Slimste Mens’.

Met Delphine Lecompte en Herman Brusselmans zat er wel dubbel geweld voor niet zo fijnzinnige humor in de studio. Margriet Hermans was dan weer de goeie partij naast Brusselmans. Twee verschillende werelden die toch perfect passen. Als Margriet het heeft over haar vriend Frank die nachtblind is en drie keer per jaar mosselen eet en enkel dan bier drinkt, voegt Brusselmans meteen toe dat mosselen ook nachtblind zijn. Zeker als hun schelp dicht is. Wel nog een goeie raad voor Margriet: de vooraf uitgewerkte standaardmopjes blijven beter achterwege. Gewoon bulderlachen en af en toe een kwinkslag is voldoende, Margriet.

De leukste quotes

Delphine Lecompte (over de reacties): “Er is een asielkat naar mij vernoemd. Maar Delphine is nog niet geadopteerd.”

Delphine (of ze pyromaan is): “Wacht, wacht, voor ik in de problemen kom. Die brand was door een kaars. Ik had die laten staan, een fles Martini gedronken. Ik deed een stage in het ziekenhuis, had daar iets laten liggen en ging dat snel halen. Toen ik terugkeerde stond mijn huis in brand.” “Een heroïsch verhaal”, besluit Erik.

Delphine (over de tegenstand): “Warm, charmant, intelligent. Ik hoor dat Riadh hier al vier afleveringen zit.”

Brusselmans (tegen Riadh als die het over strontvliegen in zijn keuken heeft): “Je moet niet schijten in uw keuken.”

Hilarische momenten

Riadh Bahri heeft zich tactisch voorbereid en wil een front vormen met zijn idool Delphine Lecompte. Hij diept een zelf geschreven gedicht uit zijn broekzak en draagt het karamellenvers met zinnen als “ga nu maar naar de top, wij maken ze hier allemaal kapot” op aan Delphine. Brusselmans is daarop genadeloos: “Als dat geschreven is is door je neefje is dat wel goed voor een 8-jarig jongetje.”

Brusselmans laat zich nog eens ouderwets fijn gaan “Ik ga oudjaar niet vieren. Ik vind dat al jaren complete bullshit. Kerstavond en dan kerst zelf en nieuwjaar. Ik vind dat allemaal overbodige lulkoek Erik. Dat is allemaal voor de mensen om hun verschrikkelijke verveling tegen te gaan.”

Delphine brengt het verhaal dat ze als 12-jarig meisje een brief had geschreven naar Brusselmans. En haar telefoonnummer had meegegeven. “Op een dag belde hij. Mijn moeder nam op en zegde Fientje is op sneeuwklas. Ik had in die brief wel geschreven dat ik ouder was.”

Kantelmomenten

Delphine Lecompte komt traag op gang en kijkt na ‘Open deur’ op een behoorlijke achterstand. Maar ze haalt tijd in tijdens de ‘Puzzel’-ronde.

Riadh Bahri verknalt alle winstkansen door te falen in de fotoronde. Het gaat voor de overwinning dan enkel nog tussen de dames.

Riadh speelt perfect zijn filmpjesronde, maar dat doet ook Delphine. Twee keer een maximum. Als Catherine faalt bij haar filmpje is de overwinning binnen voor Lecompte.

In de finale start Bahri sterk, maar Van Eylen werkt koel en genadeloos af. Ze geeft geen vijfde goed antwoord bij de voorlaatste vraag, staat zo onder de score van Bahri en speelt dan uit.

De eindscore (voor het finalespel)

Delphine Lecompte: 431 sec.

Catherine Van Eylen: 326 sec.

Riadh Bahri: 322 sec.

Beste spelers dit seizoen (voor finale)

Ella Leyers: 18 deelnames, 7 keer gewonnen, 10 finales gewonnen, 1 finale verloren

Liesbeth Van Impe: 7 deelnames, 4 keer gewonnen, 2 finales gewonnen

Conner Rousseau: 7 deelnames, 3 keer gewonnen, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

Delphine Lecompte: 6 deelnames, 3 keer gewonnen, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

Cathérine Van Eylen: 5 deelnames, 3 keer gewonnen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Bockie de Repper: 5 deelnames, 2 keer gewonnen, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

Riadh Bahri: 4 deelnames, 2 keer gewonnen, 1 finale gewonnen ,1 finale verloren

Keert terug

Voorzitter Conner Rousseau