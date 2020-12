Riadh Bahri, niet de Slimste Mens, wél de Tofste Mens: “Oneerbare voorstellen gekregen… van vrouwen!”

TV Wie is Anya Tay­lor-Joy, de ster uit ‘The Queen’s Gambit’? “Ik kampte vroeger met grote angsten”

14 december “Ik vreesde dat ik als actrice nooit boven water zou komen.” Anya Taylor-Joy (24), de actrice die in de populaire Netflix-reeks ‘The Queen’s Gambit’ indruk maakt als schaakmeester Beth Harmon, moet zichzelf een paar keer per dag in de arm knijpen. “Er was een tijd dat ik niet erg in mezelf geloofde”, zegt ze. “Ik kampte met grote angsten en worstelde met een depressie.”