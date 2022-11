Riadh Bahri klapt uit de biecht in ‘De allerslimste mens’: “Ja, ik draag een luipaard-onderbroekje”

TVDe tweede en laatste finaleweek in de zoektocht naar ‘De allerslimste mens ter wereld’ is moeizaam op gang getrapt. Nieuwkomer Liesbeth Van Impe kwam, zag en won zonder problemen. In de finale werd VRT-nieuwsanker Riadh Bahri moeiteloos naar huis gespeeld door de ondoorgrondelijke Delphine Lecompte. Aan alles voelde je dat het wachten is op de komst van de kanonnen die er echt toe doen: Danira Bouhkriss en Bart Cannaerts.

VRT-journalist en open boek Riadh Bahri was moe. Op fysiek vlak, maar ook mentaal was hij leeggespeeld. Hij sleepte zich door het spel, en stond voor de fotoronde op welgeteld 76 seconden. Op de valreep kon hij zich enigszins herpakken, met dank aan een extra 50 seconden die hij afsnoepte van Liesbeth Van Impe in de filmpjesronde. Zo eindigde hij op de tweede plek, met een seconde meer dan Delphine Lecompte. In de finale maakte hij tegen de dichteres echter geen schijn van kans. Delphine opende met een perfecte score op de vraag over Anne Frank, gaf wat verder een tweede dodelijke steek met veel goede antwoorden bij vaccins voor kinderen en speelde tactisch perfect uit.

Allicht dreunen de woorden Wilhelmus, Brabançonne en Marseillaise nu nog na in het hoofd van die immer sympathieke flapuit Riadh Bahri. In totaal mocht hij zeven keer aantreden. Evenveel keer verraste, vertederde, amuseerde en shockeerde hij kijkend Vlaanderen met zijn ongedwongenheid. Alles mochten we weten: zijn moeilijke zoektocht naar een man op Tinder, de geslachtsziekten die hij opliep, de fijne relatie met de man die hij digitaal vond en met wie hij op zaterdagavond kaas eet, wijn drinkt en met de Legoblokjes speelt, het luipaardonderbroekje dat hij diezelfde zaterdag na 22 uur graag draagt, en ga zo maar door. Aan de Reyerslaan zal er links en rechts wel een collega geglimlacht hebben met zoveel kinderlijke onschuld van een serieus nieuwsanker.

Strijd der titanen

Bahri was alvast een ferm lichtpunt dezer dagen. Voor het overige was het immers duidelijk dat iedereen zich in ‘De allerslimste mens’ stilaan opmaakt voor de échte strijd der titanen. Daar rekenen we de vrolijke en goed spelende Jonas Geirnaert niet echt bij. De strijd op het scherp van de snee zal allicht beslecht worden door het duo dat er dit seizoen met kop en schouders bovenuit stak. Danira Bouhkriss Terkessidis, de vrouw die zonder één verliesbeurt in dit jubileumjaar schitterde, en Bart Cannaerts, de man die net het absolute record van Ella Leyers niet kon evenaren, maar wel duidelijk maakte dat hij gewoonweg de beste speler van het seizoen was.

En ondertussen, zonder dat het opvalt, zijn de vrouwen aan de macht in de quiz die (te) lang een mannenbastion was. Goeie zaak dat Van Impe, Lecompte en straks Terkessidis mee voor de overwinning kunnen gaan. Ook nog even meegeven dat in deze aflevering ongewild een soort eerbetoon zat aan Nicole & Hugo. Eén van de fotovragen was aan hen opgedragen. Toeval, want deze aflevering werd voor het fatale ongeval van Nicole ingeblikt. En al even pakkend waren de slotwoorden van Riadh Bahri die quasi iedereen bedankte en duidelijk maakte dat ‘De slimste mens’ voor jonge deelnemers een fantastische springplank is om iets te tonen van hun persoonlijkheid. Mooi gezegd van Riadh.

De leukste quotes

Liesbeth Van Impe (nadat ze op tv bekendmaakte dat ze borstkanker heeft): “Als je veel kaartjes wil krijgen, sms’jes, mails, schouderklopjes op de markt van Antwerpen, dan moet je hier komen zeggen dat je kanker hebt. Ongelooflijk hoeveel warmte er dan je richting uitkomt.”

Riadh (over de grootte van honden): “Chihuahua’s zijn geen honden. Dat zijn ratten.” Hij herpakt zich daarna: “Chihuahua’s zijn heel leuk. Maar ze moeten niet in mijn buurt komen.” Waarop Delphine: “Ik wil even een lans breken voor de chihuahua. Ze worden onterecht geassocieerd met Paris Hilton-types, en in handtassen gestopt. Eigenlijk zijn het heel intelligente, voortvarende beestjes.”

Delphine (of ze naar ‘De slimste mens’ kijkt): “Uitsluitend als ik niet deelneem. Ik ben geen narcist.”

Riadh (over zijn aanwezigheid in de finaleweek): “Mijn echtgenoot wilde eerlijk zijn. Hij zei: ‘Jij hoort niet thuis in dat lijstje van kandidaten voor de laatste week. Het is tijd om uw valies te pakken.’”

Brusselmans (slaat toe): “Ja, ik ben de jongste tijd nogal eenzaam. Ik zou graag berichten en mails krijgen. Ik zeg onmiddellijk dat ik kanker heb.”

Brusselmans (slaat toe, bis): “Ik denk eraan om Pedro suikernonkel te maken van Roman, mijn zoon, maar dat kan niet met zijn suikerziekte.”

Elias (over het vaderschap van Brusselmans): “Zo’n rocker met een ‘boeleke’ op zijn arm. En dat eerste woordje gaat hij nooit vergeten. Bij mij was dat pa-pa, bij hem zal dat bom-pa zijn.”

Brusselmans (over ouder worden): “Ik hoop dat ik kleinkinderen krijg en dat we dan samen de dodentocht kunnen doen.” Waarop Pedro: “Maar gij dan wel in een kist. Een urne.”

Brusselmans: “Ik heb ooit drie schijtlijsters gehad. Maar die zijn gestorven aan diarree.”

Riadh (geeft nog maar eens een update over zijn lichaam): “Vorige keer zei ik dat ik geen tattoo’s had. Nu wel. De handtekening van mijn vader die vorig jaar is gestorven.”

Delphine (haar favoriete filosofische citaat): “Laat het gras maar groeien.”

Hilarische momenten

Delphine vertelt een straf verhaal over hoe ze ooit door een hond werd gebeten. “Ik had een schaar, en neen, ik heb niet gestoken. Gewoon in zijn oor geknipt. En dan heeft hij mij in het gezicht gebeten. En heb ik ook nog een oververdiende pandoering van mijn grootvader gekregen. Maar het was geen sadisme, eerder een experiment.”

Riadh Bahri laat zich helemaal gaan en vertelt dat hij elke ochtend een uur ‘werk heeft’ aan zijn haar. “Dat ligt plat. Ik maak het nat, doe er een krullenolie in, leg het goed, droog het en verberg dan de kale plekken”, klinkt het eerlijk.

Kantelmomenten

Brusselmans voorspelt voor Riadh Bahri een penibele eindstand. Daar ziet het ook lang naar uit. Riadh opent scoreloos en heeft na de ‘Puzzel’ exact 76 seconden. Van Impe heeft er dan 245, Lecompte 146.

Riadh krijgt een gemakkelijke fotoronde, Liesbeth scoort matig en Delphine prutst erop los. Ze wint nul seconden extra.

Met een maximum zet de auteur die scheve situatie meteen recht. Riadh antwoordt matig met zijn filmpje over de film ‘De 8 bergen’, Liesbeth scoort ruim met haar fragment over WK voetbal. Ze wint.

In de finale komt Riadh er nooit aan te pas. Hij wordt gewoon naar huis gespeeld.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Liesbeth Van Impe: 391 seconden

2. Riadh Bahri: 293 seconden

3. Delphine Lecompte: 292 seconden

Spelen de zesde finale-aflevering

1. Jonas Geirnaert, derde beste speler met 5 deelnames en 2 overwinningen

2. Liesbeth Van Impe, in de finaleweken al 1 keer rechtstreeks gewonnen

2. Delphine Lecompte, in de finaleweken 1 keer rechtstreeks gewonnen en 1 finale overleefd

Stappen nadien in deze volgorde weer in:

Danira Bouhkriss en in de grote finale Bart Cannaerts.

De eindstand voor de finaleweken

1. Bart Cannaerts: 17 deelnames, 9 overwinningen, 7 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Danira Boukhriss: 12 deelnames, 5 overwinningen, 7 finales gewonnen

3. Jonas Geirnaert: 5 deelnames, 2 overwinningen, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

4. Liesbeth Van Impe: 4 deelnames, 3 overwinningen, 1 finale verloren

Delphine Lecompte: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Jelle Cleymans: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Merol: 4 deelnames, 1 overwinning, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

8. Riadh Bahri: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Lotte Vanwezemael: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

10. Kobe Ilsen: 2 deelnames, 2 overwinningen

