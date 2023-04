Ria Verschaeren (82), actrice uit ‘Familie’ en ‘Wittekerke’, overleden

Ook op televisie had Danckaert rollen in enkele bekende series op VTM en VRT. Zo speelde ze enkele jaren Zuster Ernestine in de soap ‘Familie’. In ‘Spoed’ vertolkte ze Marianne Vermassen. Daarnaast had ze heel wat gastrollen in onder meer ‘Het Pleintje’, ‘Wittekerke’ (Julia De Donder), ‘Thuis’ (Madam Mertens) en ‘Flikken’ (Marie-Rose Reynaert). Haar laatste tv-rol dateert van 2010, toen ze te zien was in een aflevering van ‘Witse’ als Delphine Blève de Hainaut.