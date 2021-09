Reynout Dekimpe is de nieuwe Kobe in ‘Thuis’: “Ik besef dat niet iedereen me fantastisch zal vinden, zeker de fans van Sid Van Oerle niet”

Eentje wel, eentje niet. Otto-Jan en Elodie verklappen de uitslag van hun wie­lerstunt

21 september Otto-Jan Ham (42) is er in geslaagd niet laatste te eindigen op het WK tijdrijden. De presentator bleef een Ghanees voor in het eindklassement. Een knappe stunt die net geen navolging kreeg van zijn maatje Elodie Ouédraogo (40). De voormalige Olympische kampioene op de 4x100m strandde op 41 seconden van de voorlaatste plaats.