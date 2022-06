Revolutionair: Bart Kaëll schreef een liefdeslied over de fax

In ‘Tien om te zien’ zongen Vlaamse en internationale artiesten over de meest uiteenlopende thema’s. Coryfeeën van toen én sterren van nu (her)beleven de memorabelste blijde boodschappen. Petra bracht een choreo in gebarentaal, de telefoon huilde mee met Danny Fabry & Silvy Melody en Bart Kaëll zong over op de fax. “Gooi het op de fax”, klonkt het. Een nummer dat een grote impact had op Bart Peeters, die het enorm straf vond dat de fax nog maar net bestond en Bart Kaëll er al een nummer over klaar had.