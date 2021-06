Reünie-aflevering ‘Friends’ trekt ‘maar’ 250.000 fans

TV Een unieke blik op de comeback van Remco Evenepoel in ‘Remco’

31 mei Remco Evenepoel (21) is terug in het wielerpeloton. Exact 266 dagen na zijn val in de Ronde van Lombardije maakte hij zijn rentree in de Ronde van Italië. Het was een lange weg terug en de comeback in de Giro was meeslepend. Morgenavond brengt VTM een unieke blik op de terugkeer van Evenepoel in Remco.