Remco reageert op bedrog in ‘Love Island’: “Als ik met Imen kuste, voelde ik me rot”

TVHij had ongetwijfeld gehoopt dat hij z’n bedrog voor zich kon houden, maar vlak voor de grote finale van ‘Love Island’ viel deelnemer Remco Diepenhorst (25) toch door de mand. De Nederlander moest bekennen dat hij thuis al iemand op het oog had en werd onherroepelijk uit het programma gezet. “Ik was opgelucht dat ik niet meer hoefde te liegen.”

Nadat Remco - samen met z’n echt verliefde koppelpartner Imen - uit het programma werd gezet, luchtte hij z’n hart tegenover het Nederlandse blad Grazia. “Ik hoef niet meer verder te leven in een leugen, dus ik ben wel een soort van opgelucht”, klinkt het.

Dat Remco überhaupt meedeed aan ‘Love Island’ als hij al iemand had, was voor de kijkers en z’n medekandidaten onbegrijpelijk. Toch heeft Remco daar een ‘goede’ reden voor, zo zegt hij zelf. “Na drie dates met deze dame werd ik gebeld dat ik bij de eerste vijf deelnemers van Love Island zat”, legt de surfer uit. “Ze wist dat de kans erin zat dat ik mee ging doen aan het programma, maar ze vond het niet erg en zei: ‘Boeien, je moet gewoon lekker meedoen’. We besloten samen dat het nog te pril was om het avontuur te laten schieten. Er zaten twee weken tussen het belletje en het moment van vertrek, dus we hebben elkaar toen nog een aantal keer gezien. Dat is achteraf gezien onze grote fout geweest.”

Volledig scherm Love Island - Remco en Imen, met wie hij in de villa een koppel vormde. © SBS

Tijdens z’n verblijf in de villa besefte Remco naar eigen zeggen dat hij verliefd was op de dame in Nederland. “Hoe langer ik in de villa bleef, hoe meer ik merkte dat ik aan haar dacht. Als ik met Imen aan het kussen was, voelde ik me heel erg rot. Hoe meer ik in mijn act met Imen bezig was, hoe meer ik begon te beseffen dat ik iemand anders leuk vond...”

Nu hij terug is in Nederland, hoopt Remco dat het alsnog wat kan worden met z’n vlam. Al beseft Remco dat zoiets niet evident is. “We hebben elkaar gesproken en gebeld, maar moeten nog even kijken hoe het allemaal gaat lopen”, klinkt het. “Ik hoop dat het nog wel wat gaat worden, maar er is heel veel gebeurd, dus het is erg lastig.”

Oh ja: van de excuses waar Imen - die oprecht geloofde dat het iets kon worden met Remco - op hoopte, is nog steeds geen sprake.