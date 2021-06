Relletje in superheldenland: “Batman mag geen orale seks hebben, helden doen dat niet”

TVHeibel in de wereld der superhelden: Batman mag van producenten DC Studios en Warner Bros. geen orale seks hebben met zijn vriendin, Catwoman. Dat bleek nadat de studio een scène liet schrappen uit een animatiereeks voor volwassenen. “Helden doen dat niet”, klinkt het. Nu worden de makers niet alleen uitgelachen, maar ook veroordeeld. “Wat een dubbele standaard, want de vrouwelijke personages doen het wél.”

Superhelden, ze hebben tegenwoordig wat te zeggen. Niet alleen het grote, maar ook het kleine scherm palmen ze in. Een leger trouwe fans waakt over elke beweging die er gemaakt wordt in de business, en soms levert dat situaties op die zowel hilarisch als schrijnend zijn. Zo ontstond er een zopas twitterrelletje rond een scène uit ‘Harley Quinn’, een animatiereeks voor volwassenen met Kaley Cuoco (bekend van ‘The Big Bang Theory’) als de stem van het hoofdpersonage. De reeks is over het algemeen even brutaal als vrijdenkend: hoofdrol Harley Quinn brak los uit haar ongezonde relatie met superschurk The Joker en vond de liefde bij Poison Ivy, een andere heldin. Samen slaan ze heel wat vijanden op bloederige wijze de kop in. Dat de twee vrouwen met elkaar naar bed gaan wordt zonder verpinken in beeld gebracht - het is immers een reeks die uitsluitend bedoeld is voor volwassenen. Maar ergens wrong het schoentje: Batman, die in de reeks voornamelijk een rol heeft als ‘het vervelende vriendje van Catwoman’, zou zijn vriendin in één van de afleveringen oraal bevredigen. Kon niet, zo vond de producent.

“We hadden die scène klaarliggen”, zo bevestigt showrunner Justin Halpern. “Maar DC greep meteen in: ‘Dat kan je niet doen’, zeiden ze. ‘Dat kan je écht niet doen.” Daar schrok Halpern van, want in de show had hij al genoeg gelijkaardige scènes zien passeren. “Toen ik vroeg waarom niet, zeiden ze: ‘Helden doen dat niet.’ Dat vonden wij nogal sterk, dus we vroegen: zijn alle helden dan egoïstische minnaars? Waarop DC antwoordde: ‘Nee, het gaat erom dat we speelgoed van die helden verkopen. Het is moeilijk om een Batman-actiefiguur aan de man te brengen als je weet dat hij ergens orale seks zit te geven.’ Dus ja, dan hebben we het maar gelaten, ook al snappen we het niet.”

De beslissing zorgde voor heel wat hilariteit op het internet. Batman ging viraal en dook op in heel wat memes en tweets. Het ging zelfs zover dat talkshowpresentator Trevor Noah van ‘The Daily Show’ zich ermee ging moeien. “Denkt DC nu echt dat Batman geen orale seks heeft met zijn vriendinnetjes?”, steekt hij van wal in een filmpje op sociale media. “Waarom denken ze dat zijn masker de helft van zijn gezicht vrijlaat? Maar gelukkig voor wie die scène graag had willen zien is er nog de wondere wereld van het internet. Zulke dingen bestaan al.”

Maar het bracht ook meer teweeg dan dat. Fans van de franchise vroegen zich af waarom de makers geen gelijk kregen. “De reeks toont seks tussen twee vrouwen, is erg bloederig en laat ook expliciet taalgebruik toe. Dit is geen serie voor kinderen. Het is een 18+-reeks waar kinderen zelfs niet naar mogen kijken. Hoe kan het dan dat ze merchandise voor minderjarigen als argument gebruiken om de scène niet uit te zenden? Nee, het echte probleem ligt hem hier duidelijk in de dubbele standaard voor mannelijke en vrouwelijke helden. De vrouwelijke personages mogen in bed duiken met allerlei partners, maar de mannelijke mogen zich daar niet te ‘verlagen’.”

Iemand anders reageert dan weer: “Ik denk dat het veel zegt over onze cultuur dat DC Comics en Warner Brothers Batman niet toestaan om orale seks te hebben in een animatiereeks voor volwassenen, omdat ze ‘actiefiguren verkopen aan kinderen’, maar er tegelijkertijd geen probleem mee hebben dat Batman in de live action-films een moordenaar is."

DC Comics en filmstudio Warner Bros. hebben in tussen tijd nog niet gereageerd op alle commotie. Het voorval gebeurt net op het slechte moment voor de studio, gezien hun grootste concurrent Marvel vandaag de dag meer dan ooit inzet op diversiteit in inclusiviteit. Zo brengen ze binnenkort de eerste film met een volledig Aziatische cast uit, hebben ze pas de eerste zwarte Captain America geïntroduceerd, krijgt superheldin Black Widow eindelijk haar eigen film (waarin ze niet geseksualiseerd wordt) én bevestigden ze in de nieuwe Disney+-serie ‘Loki’ dat het titelpersonage genderfluïde is. “Superhelden moeten meegaan met hun tijd”, klinkt het op sociale media. “Anders eindigen ze net zoals die oude strips, onder een laagje stof."

