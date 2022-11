Relatiestatus: ‘It’s complicated.’ Het huwelijk van Jana en Christiaan in cruciale momenten

TVHet zevende ‘ Blind getrouwd ’-seizoen is dat van Jana (29) en Christiaan (28) geworden. Hun parcours van zes weken huwelijk ging over hoge pieken en diepe dalen, maar was er vooral één van grote intensiteit. We blikken terug op de vijf opvallendste momenten in hun veelbesproken relatie. Van hun prachtige huwelijksdag over hun avonturen tussen de lakens en het unieke beslissingsmoment.

1. De huwelijksdag: “In een bubbeltje van rust”

Op hun trouwdag liepen Jana en Christiaan over van enthousiasme. Hij druk ratelend door de zenuwen en haar overstelpend met complimentjes. Zij met grote ogen kijkend hoe hij de ring over haar vinger schoof. “Het was echt raar, ik zat ineens in een bubbeltje van rust”, vertelde Christiaan over het moment dat hij zijn vrouw leerde kennen. Ook de fotoshoot was een schot in de roos. Zonder gêne, met glinsterende oogjes en flirterige aanrakingen. “Ik voel me écht goed bij hem”, straalde Jana. “Ik heb dit nog nooit ervaren met iemand”, klonk het bij Christiaan.

2. De huwelijksreis: “Ik geniet 70 procent en de andere 30 procent is afzien”

Ook de huwelijksreis was top. Ze waren altijd bij elkaar en babbelden vooral heel veel. “We blijven onderwerpen vinden om dieper op in te gaan”, benoemde Christiaan het. Voor de spoedverpleger, die nooit eerder een lange relatie had, was het de eerste keer dat hij meer dan een dag aan een stuk doorbracht met een partner.

Op die huwelijksreis stelde Jana zich ook voor het eerst open over haar onzekerheden. Ondanks haar atletisch figuur, bleef ze maar malen over haar “niet-platte” buik. “Ik ben alleen maar naar de buiken van Florence en Lien aan het kijken om ze te vergelijken met de mijne. Ik geniet 70 procent en de andere 30 procent is afzien”, klonk het.

3. De eerste keer tussen de lakens: “We hebben de raad van Wim opgevolgd”

Vanaf het eerste moment was het flirten tussen Jana en Christiaan, maar om net dat stapje verder te gaan, hadden kregen de twee hulp van seksuoloog Wim Slabbinck. Hij liet Chistiaan letterlijk de vraag stellen aan zijn vrouw of ze op fysiek vlak verder wilde gaan. Ja dus, en even later steeg Christiaan nog net niet op van enthousiasme toen hij erover vertelde. “Ik kan zeggen dat we raad van Wim hebben opgevolgd”, klonk het met een glimlach zo breed als een huis. Jana vatte het allemaal iets laconieker samen. “Het was de eerste keer, dat is natuurlijk ook altijd een beetje… grappig.”

4. Het koppelsweekend: “Te lief in bed”

Wat volgde, was het koppelsweekend - en daar barstte de bom voor het eerst echt. De twee konden het nog steeds prima met elkaar vinden, maar tijdens een kajaktochtje kwam er een hoop verschillen naar boven. De afstand tussen zijn woonplaats Geel en haar woonplaats Lokeren in de eerste plaats. Maar Jana benoemde ook fysieke aspecten. Zo vond ze Christiaan “mager” en was ze niet op zoek naar een “lieve” man in bed.

5. Het unieke beslissingsmoment: “Het doet gigantisch pijn”

Alles mondde uit in een uniek beslissingsmoment, waarin Jana twee brieven meenam. Eentje voor het geval Christiaan ‘ja’ zou zeggen, eentje voor het geval het ‘neen’ zou worden. Het werd neen. De twee hadden dat vooraf samen afgesproken, bleek later, maar Jana kreeg na dat moment ontzettend veel spijt. Toen ze er samen met haar familie naar terugkeek, brak ze. “Het doet gigantisch veel pijn”, snikte ze in tranen.

