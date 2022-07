Relatiebreuk met Dante Vanzeir, en dus keert Raphaëlla terug naar ‘Love Island’: “Tijd voor een man die écht voor me gaat”

TVProfvoetballer Dante Vanzeir leek haar prince charming, maar influencer Raphaëlla Deuringer is opnieuw single. Niet dat ze van plan is om die relatiestatus te behouden: zo is ze een van de dames die in ‘Love Island’ op zoek gaat naar ware liefde. Opnieuw zelfs, want ook in de vorige versie was de knappe Waals-Brabantse te zien. “Ik wil iemand die niet enkel focust op z’n eigen geluk.”