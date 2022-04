‘Reizen Waes’ in Mongolië: “Wie zegt dat er te veel luxe is in een gevangenis, weet niet wat het is om opgesloten te zitten”

TV “Ik durf niets meer te zeggen”: herbekijk hier alle optredens uit ‘I Can See Your Voice’

Opnieuw gaven zeven performers het beste van zichzelf in ‘I Can See Your Voice’ op VTM. Het was aan Jona en Emily uit Geel om daar iemand uit te kiezen die een duet mag zingen met Gers Pardoel. Maar of ze een échte zanger eruit kunnen kiezen, viel nog af te wachten. Herbekijk hier alle optredens van de avond.

