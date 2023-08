Regisseur van 'Squid Game' wilde na eerste seizoen "nooit meer aan een televisieshow werken”

“Omdat ik eerder voor een film heb samengewerkt met Hwang Dong-hyuk, zijn we erg close met elkaar”, vertelt Lee Byung-hun. “Nadat we ‘Squid Game’ hadden afgerond, gingen we uit eten. Ik vroeg hem toen hoe het was om een televisieserie te maken.” De regisseur leek er in eerste instantie naar uit te kijken om ‘Squid Game’ achter zich te laten. “Hij had zoiets van: ‘Ik ben zes tanden verloren door de stress. Ik doe nooit meer een televisieshow’”. Het enorme success van de reeks kon hem uiteindelijk toch overtuigen om zich mee achter een vervolg te zetten.