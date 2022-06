Regisseur van ‘Squid Game’ verklapt: “In het eerste seizoen zitten hints naar het vervolg”

Tijdens een interview met ‘IndieWire’ vertelt Hwang Dong-hyuk dat hij in het eerste deel van ‘Squid Game' al aanwijzingen stak naar een vervolg. “Dat deed ik voor mezelf én voor de kijker. Voor moest er dan toch een tweede seizoen komen. Uiteindelijk konden die dingen toch ook losse eindjes blijven.” Over welke hints het exact gaat verklapt Hwang niet. Die zouden in de loop van het tweede seizoen duidelijk moeten worden.

Netflix en de regisseur bevestigden beiden dat er een tweede seizoen komt, maar dat maakt niets officieel aangezien er nog niets ondertekend is. Tijdens het eerste seizoen kreeg de regisseur vrij weinig betaald, terwijl de reeks maar liefst 837 miljoen euro opleverde voor Netflix. Logisch dus dat Hwang deze keer zijn prijs opdrijft. “Netflix betaalt nu beter”, zei hij al. “Ik heb nog niets ondertekend, maar we zitten op dezelfde golflengte. Een tweede seizoen is nodig en komt eraan.” De regisseur geeft nog mee dat hij momenteel een grote verhaallijn in gedachten heeft. Hij structureert het verhaal nu en bedenkt nieuwe spellen. Daarna volgen de details.