Regisseur ‘Loslopend Wild & Gevogelte' maakt nieuwe misdaadreeks voor VRT

Haar eerdere werk is eerder komisch van aard - denk maar aan de VTM-reeks ‘Kafka’ en de Eén-reeks ‘Loslopend Wild & Gevogelte’, maar nu stort scenarioschrijfster en regisseur Charlotte Vanhecke zich op misdaad. “’Slapende honden’ wordt echter geen komisch misdaadserie, dit wordt ernstig”, vertelt ze in Het Nieuwsblad. “Het verhaal zal zich in de Kempen afspelen, waar na de verdwijning van twee jonge kerels verschillende misdaden aan de oppervlakte komen. Ook enkele uit het verleden. Het thema laat zich als volgt samenvatten: de gevolgen van de fouten die mensen omstreeks hun 20ste maken. Dat is wel vaker de periode waarin jongelui iets te wild leven. Sommigen overleven hun fouten met glans, anderen betalen er een zware prijs voor. Niet alleen de misstappen van die verdwenen twintigers komen aan het licht, ook die van de ouders. Voor hen is het de vraag: moeten ze die toegeven of toedekken?”