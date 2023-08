Regisseur docu over zaak Depp en Heard sprak acteurs bewust niet

De documentaire, die vandaag verschenen is, gaat over de zes weken durende zaak van vorig jaar die Depp tegen zijn ex-vrouw had aangespannen wegens smaad. De zaak draaide om een artikel dat de actrice had geschreven over haar ervaringen met huiselijk geweld. Hoewel Heard in het stuk geen naam noemde, was het volgens Depp overduidelijk dat het over hem ging. De acteur stelde dat zijn carrière en reputatie eronder hadden geleden en eiste een schadevergoeding. De jury gaf hem gelijk.

De zaak kreeg destijds enorm veel media-aandacht en was online ook live te volgen. De driedelige documentaire gaat over die vele belangstelling en bekijkt het verhaal vanuit beide partijen. “Vanaf het begin was het mijn bedoeling om een overtuigende en interessante weergave te maken van wat er is gebeurd, zonder gebruik te maken van interviews of deskundigen”, vertelt Cooper.

Balans

De regisseur heeft wel de woordvoerders van Depp en Heard gecontacteerd om ze op de hoogte te stellen van haar documentaire, maar niet met de intentie om hen te interviewen. “Als de advocaten graag wilden praten dan had ik ze natuurlijk geïnterviewd. Maar ik had de een niet zonder de ander aan het woord gelaten, want alles moest in balans blijven.”

Cooper wilde een portret maken van het “gesprek” over de rechtszaak. “En ik wilde het gewoon hebben over ons en de manier waarop we communiceren en de manier waarop we kijken naar gebeurtenissen die niet echt iets met ons te maken hebben.”

