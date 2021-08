Regi zoekt straffe stem voor volgende oorwurm: "Mijn lat ligt absurd hoog"

Binnen twee weken begint Regi Penxten (45) aan zijn zoektocht en dat doet hij met zijn persoonlijke 'fab four'. In de jury krijgt de hitmaker versterking van Jaap Reesema (36) en Olivia Trappeniers (23), met wie hij meerdere monsterhits scoorde, en van Lester Williams (34), al jarenlang zijn rechterhand. Camille Dhont (20) staat dan weer naast het podium klaar om de kandidaten met tips en mentale steun bij te staan. Dat zal nodig zijn, verzekert Regi.

"Mijn lat ligt absurd hoog. Ik heb de laatste jaren een bijzonder straf niveau aan zangtalent op mijn hitsingles gehad. Daarom is het niet evident om iemand te vinden die mee kan in het rijtje met Jaap, Olivia en Camille. De druk is er dus voor de kandidaten, maar ook voor mij. Mijn laatste nummers scoorden allemaal hoog, dus de verwachtingen zijn navenant. Ik doe dit project niet alleen maar om een leuk tv-programma te maken, hé. Het moet helemaal in de lijn liggen van wat ik tot nu toe heb bereikt."

Volledig scherm Jaap Resema, Olivia Trappeniers, Regi en Lester Williams © VTM

Kandidaten konden zich de voorbije maanden inschrijven. Voor de winnaar lonkt een succesvolle muziekcarrière. Hij of zij neemt eerst een single op met Regi én mag op zaterdag 30 oktober optreden in het Sportpaleis. "De talentenjacht is uniek, want je slaat letterlijk álle stappen in de muziekindustrie over. Je kan nog nooit voor een publiek gezongen hebben en enkele maanden later in de grootste zaal van het land staan", aldus de maker van nummer 1-hits als 'Ellie', 'Kom wat dichterbij' en 'De wereld draait voor jou'.

Klik voelen

Het is voor Regi ook de bedoeling dat de winnaar langer meedraait dan dat ene liedje. "Absoluut. Dat ik een persoonlijke klik voel met de kandidaten, is een van de belangrijkste voorwaarden", vertelt de dj. "Hij of zij moet net zoals Jaap, Olivia en Camille in de Regi-familie passen. Als dat zo is, zou het dom zijn om niet met die persoon door te gaan. We zijn trouwens nog volop aan het schaven aan het liedje. Dat wordt typisch Regi: zomers en dansbaar."

Volledig scherm Regi en Camille © VTM

De talentenjacht verloopt in verschillende stappen. In drie auditie-afleveringen zingen de kandidaten een zelfgekozen nummer van Regi. Wie na een beslissing van de jury doorstoot, mag zijn of haar nummer opnieuw brengen voor de duizenden luisteraars van Qmusic én live vanuit het Q-Beach House in Oostende. Die luisteraars bepalen welke zes stemmen het best klinken. Vervolgens worden zij door Regi en zijn team verder klaargestoomd voor het grote werk aan de hand van workshops, zangsessies in zijn thuisstudio in Heusden-Zolder, try-outs en onverwachte testen.

Tranen in de ogen

"Ik beschouw het project als geslaagd als de kandidaat omarmd wordt door het publiek", besluit Regi. "Maar ik hoop in eerste instantie dat de kandidaten me tranen in de ogen kunnen bezorgen, dat is altijd de beste graadmeter."

'Regi Academy' is vanaf 19 augustus te zien op VTM 2.

