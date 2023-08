Regi trouwt begin volgend jaar en dat kan iedereen opnieuw op tv volgen: “Ik ben volop aan het trainen”

tvVTM 2 werkt aan een nieuwe docusoap rond hitmachine Regi Penxten (47), waarin z'n nakende huwelijk met z’n verloofde Kristel Hubeny (34) centraal zal staan. Elf jaar geleden was het eerste jawoord van de dj, toen met presentatrice Elke Vanelderen (45), ook al op tv te zien. Wij lijsten alles op wat we al weten over het sprookjeshuwelijk met Kristel en blikken terug op Regi’s memorabele trouwfeest met Elke. “In verband met het menu waren er twee belangrijke eisen.”