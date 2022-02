Regi opent weer de deuren van z’n Academy: “Een nieuw lief zoeken op tv? Da’s nog niet voor meteen”

“De reacties op het eerste seizoen klonken ontzettend positief, vandaar dat een vervolg bijna vanzelfsprekend is", vervolgt Penxten. “De carrière van Pauline is intussen als een sneltrein gelanceerd. Onze single ‘Duizend Sterren’ heeft de hoogste regionen van de charts gehaald, een platina plaat ligt binnen handbereik en haar eerste solonummer is bijna afgewerkt. We hebben het succes bereikt dat we voor ogen hadden en dat lijkt me een goeie stimulans voor wie zich wil inschrijven voor seizoen twee. Hopelijk halen we een niveau dat even hoog ligt, want zo’n programma blijft een grote gok voor mij. Een nieuwe stem moet aanslaan bij het publiek. Ik heb een reputatie hoogte houden.”