Regi en co. ontroeren tijdens special van ‘Liefde voor Muziek’: “Niemand hield het droog”

Muziek "Ik droom al van een wereldtour­nee. Dat mag toch?": ‘#Li­keMe’-actrice Camille Dhont (19) staat voor grote doorbraak als zangeres

27 augustus De harten van uw kroost heeft ze al veroverd in de Ketnetserie '#LikeMe', maar nu is Camille Dhont ook klaar om de rest van Vlaanderen in te pakken. Zo is ze binnenkort te horen op de nieuwste single van Regi en werkt ze aan een eerste soloplaat. "Terwijl mijn klasgenoten met de poppen speelden, droomde ik van een carrière als zangeres."