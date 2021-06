Regenweer voorspeld? Deze streamingtoppers kan je dit weekend bingen

1. ‘Bosch’ - Geheimzinnig vervolg (Prime Video)

In onze contreien kan je Titus Welliver bezwaarlijk een ronkende naam noemen, maar met rollen in ‘Lost’, ‘Deadwood’ en ‘Sons of Anarchy’ verzamelde de 59-jarige acteur al best een aardige cv. Dé glansrol uit zijn carrière is ongetwijfeld die van ‘LAPD’-detective Harry Bosch in de gelijknamige misdaaddramaserie. Aan alle mooie liedjes komt jammer genoeg een einde en zo houdt ook ‘Bosch’ het na dit zevende seizoen voor bekeken. Wanneer vijf personen omkomen bij een brand, riskeert Harry Bosch alles om de dader te vatten, ondanks tegenwerking van enkele machtige spelers. De politiek gevoelige zaak dwingt Bosch tot een waar dilemma: hoe ver is hij bereid te gaan om gerechtigheid te zien geschieden? Het doek valt hierna dus over de reeks, maar tot groot jolijt van de fans zal Welliver zijn geliefde rol gewoon voortzetten in een nog niet nader genoemde spin-offserie.

‘Bosch’ – vanaf 25 juni op Prime Video

2. ‘I'll Be Gone in the Dark’ - Nieuwe ‘cold case' (Streamz)

Misdaadschrijfster Michelle McNamara wijdde haar leven aan de jacht op de ‘Golden State Killer’, die in de jaren ‘70 en ‘80 tientallen verkrachtigen en dertien moorden pleegde in Californië. De dader, ex-politieagent Joseph DeAngelo, werd pas in 2018 gearresteerd, twee jaar na de dood van McNamara. Deze nieuwe special van true crime-docureeks ‘I’ll Be Gone in the Dark’ (2020) richt de schijnwerpers nu op een andere ‘cold case’: de verkrachting en moord op Kathy Lombardo in 1984.

3. ‘The Mysterious Benedict Society’ - Avontuur en mysterie (Disney+)

Na een lang schooljaar worden jongeren tijdens de vakantie verwend met de nieuwe achtdelige Disney+ Original ‘The Mysterious Benedict Society’, gebaseerd op de boekenreeks van Trenton Lee Stewart. Na het winnen van een studiebeurswedstrijd worden vier begaafde weeskinderen door de excentrieke Mr. Benedict (Tony Hale) gerekruteerd voor een gevaarlijke missie om de wereld te redden. Elke week lost Disney+ een nieuwe aflevering.

‘The Mysterious Benedict Society’ – vanaf 25 juni op Disney+

4. ‘Het Geheim van Raven’ - Gloednieuwe webreeks (VTM GO)

Ondanks de zomerstop na 25/6 komen trouwe ‘Familie’-fans ook in juli en augustus nog aan hun trekken dankzij het gloednieuwe ‘Het Geheim van Raven’. De meeslepende webreeks boordevol mysterie bouwt verder op de seizoensfinale van ‘Familie’ en volgt Raven (Aaron Blommaert) en zijn vader Lars (Kürt Rogiers) tijdens hun geheimzinnige zoektocht naar zijn grootvader. Na de eerste aflevering op 25/6 volgt er elke vrijdag om 12u een nieuwe, exclusief op VTM GO.

‘Het Geheim van Raven’ – vanaf 25 juni op VTM GO

5. ‘Law & Order: Organized Crime’ - Terug van weggeweest (Streamz)

‘Law & Order: Organized Crime’, een spin-offserie van het langlopende ‘Law & Order: Special Victims Unit’, is al de zevende reeks uit de franchise. Christopher Meloni is opnieuw te zien in zijn vertrouwde rol als Elliot Stabler, die na een hartverscheurend persoonlijk verlies terugkeert bij het New Yorkse politiekorps om de georganiseerde misdaad te bestrijden. De stad en de NYPD zijn echter drastisch veranderd.

