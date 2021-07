Reddingsboei voor wie sport en herhalingen beu is: onze streamingsfavorieten voor juli

TVWe wachten nog op zomerse temperaturen, maar het tv-aanbod smelt alvast weg tot sportwedstrijden en de zoveelste herhalingen van 'De Pfaffs' en 'F.C. De Kampioenen'. Gelukkig zijn er ook nog de streamingdiensten, die deze maand uitpakken met de crème de la crème van series en films. Op Netflix, Disney+ en Streamz is er voor ieder wat wils: of je nu fan bent van actie, romantiek of van stille kinderen die met volle aandacht naar een tekenfilm kijken.

Bikkelharde actie

'Black Widow’ (Disney+)

Na meer dan een jaar uitstel is het eindelijk zover: superheldenfans kunnen hun hartje ophalen met 'Black Widow', de eerste Marvel-solofilm van Scarlett Johansson. In de spionagethriller wordt Natasha Romanoff - alias superheldin Black Widow- gekatapulteerd naar haar duistere verleden. Ze moet afrekenen met haar vroegere leven als spion en - misschien nog moeilijker - met heel wat familiedrama. Wie de prent als eerste via Disney+ wil bekijken, moet er wel wat voor overhebben, de film is namelijk alleen beschikbaar via Premium Access. Aan een meerprijs van 21 euro kan je hem vandaag al bekijken. Pas in oktober zal de film beschikbaar zijn voor alle abonnees. Wie z'n geld liever uitgeeft aan een ervaring op het grote scherm: 'Black Widow' speelt sinds gisteren ook in de Belgische bioscoopzalen.

Volledig scherm © Jay Maidment

Liever iets zonder capes? 'No Sudden Move' van Oscarwinnaar Steven Soderbergh speelt zich af in het Detroit van 1954 en volgt een groep kleine criminelen die onder mysterieuze omstandigheden bij elkaar gebracht worden. In de hoofdrollen zien we bekende koppen zoals Don Cheadle ('Avengers'), David Harbour ('Stranger Things'), Jon Hamm ('Mad Men') en Brendan Fraser ('The Mummy'). Maar ook vanop eigen bodem is er meer dan genoeg materiaal om ons te doen nagelbijten. In het derde seizoen van 'Mocro Maffia' is niemand veilig. In de Vlaams-Nederlandse misdaadserie maken beste vrienden Romano (Mandela Wee Wee), Potlood (Nasrdin Dchar) en De Paus (Achmed Akkabi) de overstap van kleine criminaliteit naar het grotere werk.

Volledig scherm ‘No Sudden Move’ © © HBO Max

'Sky Rojo' (Netflix)

Vanaf 23 juli zijn ze terug, en ze zijn nog altijd op de loop: de pittige dames uit 'Sky Rojo' braken in het eerste seizoen los van hun pooier, maar de moordlustige vent zit hen nog altijd op de hielen. Laat je niet misleiden door hun opgetutte uiterlijk, het zijn geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken. De Spaanse televisiereeks van de makers van 'Casa de Papel' wordt geprezen voor het spannende plot, dat wordt geserveerd aan een razendsnel tempo. Niet knipperen, dan mis je waarschijnlijk een plotwending!

Volledig scherm © Netflix

Romantiek en rode oortjes

'Sex/Life' en 'Virgin River' (Netflix)

Voor wie graag wegdroomt bij een onmogelijke romance is er vanaf 9 juli het derde seizoen van het immens populaire 'Virgin River'. Jammer genoeg kan het nooit eens makkelijk gaan voor de personages in romantische drama's. Het nieuwe seizoen belooft ruzie, break-ups en zelfs een sterfgeval... Klinkt dat nog altijd te saai? Geen probleem, zap dan verder naar 'Sex/Life', het programma dat een hit werd op TikTok omdat niemand kan geloven dat zulke expliciete beelden op Netflix kunnen en mogen staan. De reactievideo's over de reeks - waarin alle kijkers tegen het plafond plakken van het schrikken en uit plaatsvervangende schaamte - zijn een ware internethit geworden. Rode oortjes verzekerd.

Volledig scherm Sex/Life © Netflix

Volledig scherm ‘Virgin River’ © Reporters / Splash

Fantasyliefhebbers zullen blij zijn met deze botsing tussen 'The Notebook' en 'Twilight': scholieren Riley en Chris zijn stapelverliefd op elkaar, maar worden van elkaar gescheiden door een tragisch auto-ongeluk. Of toch niet helemaal? Chris bevindt zich plots ergens tussen onze wereld en het hiernamaals. De film is vanaf 21 juli te bekijken op Streamz+.

Volledig scherm © RV

Drama en intriges

De langverwachte reboot van 'Gossip Girl' is vanaf 9 juli eindelijk een feit. Acht jaar nadat de meest gelezen blog van de Upper East Side werd opgedoekt, wordt een nieuwe generatie tieners aan de sociale controle van de anonieme kwelgeest Gossip Girl onderworpen. De nieuwe versie toont hoe sociale media en de stad New York veranderd zijn doorheen de jaren. De iconische reeks werd immers oorspronkelijk uitgezonden tussen 2007 en 2012. Klaar om de geruchtenmolen weer op gang te brengen?

Volledig scherm © © HBO Max

'Young Royals' (Netflix)

Een beetje zoals 'The Crown', maar zonder échte royals die er aanstoot aan kunnen nemen. In 'Young Royals' maken we kennis met de rebelse prins Wilhelm, die dik tegen zijn zin naar een strenge kostschool wordt gestuurd. Zijn ouders willen niets liever dan dat hij het perfecte rolmodel wordt, maar wanneer Wilhelm halsoverkop verliefd wordt op een jongen uit het internaat, blijkt dat makkelijker gezegd dan gedaan. De reeks is vanaf nu te bekijken op Netflix.

Volledig scherm © Reporters / Splash

Voor de kleinsten

'Monsters at Work' en 'Jungle Cruise' (Disney+)

Kindervriend Disney pakt niet toevallig uit met titels voor kinderen van alle leeftijden. Het nieuwe 'Monsters at Work' gaat verder na de bekende film 'Monsters en co.' en belooft tientallen knuffelbare monsters die uw kroost ongetwijfeld ook in pluche zullen willen. Daarnaast is er vanaf 21 juli 'Behind the Attraction', een tv-reeks gepresenteerd door Dwayne 'The Rock' Johnson, die stap voor stap toont hoe de bekendste attracties van Disneyland tot stand kwamen. Voor wie The Rock liever ziet acteren dan presenteren is er vanaf 30 juli nog 'Jungle Cruise', een doldwaze avonturenfilm waarin hij een kapitein speelt naast 'wetenschapper' Emily Blunt.

Volledig scherm ‘Jungle Cruise’ © RV

Volledig scherm ‘Monsters At Work’ © Disney

