‘Red Light’ best bekeken programma op Streamz

Hoeveel huishoudens precies keken naar ‘Red Light’ is niet bekend. Streamz communiceert niet over cijfers. Maar de streamingdienst geeft wel aan dat ‘Red Light’ het vorige record van ‘De Bende van Jan de Lichte' heeft verbroken als meest bekeken titel. “Dit is een ongelofelijke prestatie voor een titel die nog maar recent op het platform staat”, laat CEO Peter Vindevogel weten. “We hebben gezien dat heel wat kijkers wekelijks afstemde om een nieuwe aflevering van ‘Red Light’ te bekijken. Nu de volledige reeks beschikbaar is, zullen er ongetwijfeld veel bingers de serie ook verslinden.”

Hoofdrolspeelsters en producenten Halina Reijn en Carice van Houten zijn alvast opgetogen met het succes: “We zijn enorm dankbaar en blij dat zoveel mensen naar ‘Red Light’ kijken. We hebben ontzettend genoten van het maakproces maar dat de reeks op deze manier wordt omarmd door het publiek is waar het uiteindelijk om gaat en is meer dan we ooit hadden durven hopen.”

In ‘Red Light’ spelen Carice van Houten (‘Game of Thrones’), Halina Reijn (‘Instinct’) en Maaike Neuville (‘De Twaalf’) drie vrouwen met heel verschillende achtergronden wiens levens vervlochten geraken. Sylvia, een sekswerker, werkt in een bordeel met haar vriend en pooier, Esther is een bekende sopraanzangeres uit een welgesteld milieu en Evi is een gedreven politieagente die een grote zaak probeert te combineren met haar gezinsleven.

De serie is nu al te bekijken op Streamz, later op VTM.

LEES OOK: