Recordstart voor ‘The Masked Singer’ met meteen 1,9 miljoen fans (‘Greatest Dancer’ goed voor 700.000 kijkers)

TV RECENSIE. ‘Shrinking’: “Op z’n tachtigste is Harrison Ford toeganke­lij­ker en grappiger dan ooit”

Bent u er ook zo enthousiast over om Harrison Ford dit jaar in de vijfde ‘Indiana Jones’ aan het werk te zien, maar vindt u het deels jammer dat de acteur in een digitaal jonger jasje zal worden gestopt? Dan kunt u in ‘Shrinking’ op Apple TV+ de Hollywoodster in al z’n krakende, mopperende nestor-authenticiteit aan het werk zien. Deze tiendelige reeks van het team achter ‘Ted Lasso’ handelt over een trio therapeuten dat door verlies, scheiding en ziekte minder rond de pot besluit te draaien en radicaal voor eerlijkheid kiest. Of deze spitsvondige sitcom ook zelf een eerlijke kans verdient? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

2 februari