Recordaantal klachten bij de VRT, en dit is waar ze over gaan: “José De Cauwer zegt te vaak 'jajaja’”

TV Koen De Bouw weerlegt kritiek op ‘Twee Zomers’: “Misbruik uit mijn jeugd was voor mij net reden om mee te doen”

Er is al heel wat inkt gevloeid over ‘Twee Zomers’, de fictiereeks die momenteel op Eén loopt. En dan meer bepaald over de harde verkrachtingsscène, die volgens sommigen slachtoffers van zedenzaken miskent. Acteur Koen De Bouw (57), die de rol van Stef vertolkt, denkt daar anders over. In het programma ‘De Winter Van’ op Radio 1 vertelde hij donderdagochtend dat het misbruik dat hij zelf als kind meemaakte een van de redenen was dat hij de rol aanvaardde. “Je kan ons dus moeilijk beschuldigen van het feit dat we niet betrokken zouden zijn bij de inhoud van het verhaal. Integendeel zelfs.”

3 maart