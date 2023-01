Recordaantal kijkers zagen ‘Dancing Dimi’ sneuvelen

TV Zo keek u in 2022 naar televisie: onze tv-man brengt het voorbije jaar in zenders en in cijfers

In 2020 duwde een kerstspecial van ‘F.C. De Kampioenen’ in de laatste week van het jaar het debuutseizoen van ‘The Masked Singer’ nog naar plaats twee. Twee jaar later is er geen houden aan: ‘The Masked Singer’ met winnares Camille, was in 2022 het best bekeken programma met 1.905.330 kijkers. De VTM-show haalt het zo van de falende Rode Duivels in Qatar en van de schitterende reeks ‘Taboe’ van Philippe Geubels. Eén blijft slokop in de Top 100-lijst met 70 nominaties, gevolgd door VTM met 22 plaatsen en Play4 met 8 programma’s.

1 januari