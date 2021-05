Rechtbankshow ‘Judge Judy' na 25 seizoenen afgerond: “Emotioneel? Het was gewoon het einde van de dag”

In ‘Judge Judy’ oordeelde rechter Judith Sheindlin 25 seizoenen lang over kleine geschillen, zoals burenruzies of de strijd om voogdij. Dankzij haar scherpe tong en strenge houding werd ze al snel razend populair. Zo populair zelfs, dat ze naar verluidt 47 miljoen dollar (zo’n 38 miljoen euro) per seizoen verdiende. Maar de laatste afleveringen van de show zijn intussen ingeblikt. Het einde van ‘Judge Judy' is nabij. Maar een rustig pensioentje zit er nog niet in voor Sheindlin. “Ik ben helemaal niet moe. Ik speel geen golf of tennis. Ik heb geen behoefte om mahjong of schaak te leren. Ik wéét wat ik graag doe. Waarom zou ik op dit punt in mijn leven iets anders proberen te vinden, wanneer ik al weet wat ik leuk vind?”, klinkt het in The Hollywood Reporter. En dus begint Sheindlin met een nieuwe tv-show, ‘Judy Justice’, die op IMDb TV te zien zal zijn. Die zal niet héél verschillend zijn van ‘Judge Judy’, geeft ze toe. “Kijk, ik doe wat ik doe. Binnen die begrenzingen gaan we een paar dingen rondom me veranderen. Maar ik ga niet ineens ballet dansen."