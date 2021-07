RECENSIE. ‘Young Royals’: “Tegen de traditie in, maar best te pruimen”

Na een knokpartij die viraal gaat, heeft prins Wilhelm z’n familie ten schande gemaakt en wordt hij als straf naar de prestigieuze kostschool Hillerska gestuurd. Daar had z’n broer en troonopvolger Erik, die in alles de betere versie is, eerder al de familie-eer hooggehouden. Als tweede in rij voor de troon is Wilhelm niet zo tuk op z’n koninklijke roots (tiens, waar hebben we dat nog gehoord?) en hoopt hij in de schaduw van z’n broer z’n eigen weg te zoeken. Al snel vindt hij een onverwachte bondgenoot in de introverte koorknaap Simon, die iedere dag van het weinig glamoureuze Bjärstad naar de kostschool pendelt en dus het buitenbeentje is in deze hoge rangen. Wanneer de vriendschap omslaat in liefde en Wilhelm door een speling van het lot plots de eerste in lijn voor de troon is, wordt de romance een stuk hachelijker: een koninklijke bloedlijn die moet worden verdergezet, daar past homoseksualiteit doorgaans niet in.