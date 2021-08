RECENSIE. ‘What If…?’: “Net als een welbepaald virus, blijft ook Marvel zichzelf heruitvinden”

Wat als de mogelijkheden van het Marvel-universum oneindig zouden zijn en u nooit afscheid zou moeten nemen van uw favoriete superhelden? Met die notie gaat ‘What If…?’ alvast aan de slag. In deze nieuwe animatiereeks op Disney+ krijgen gekende Marvel-gebeurtenissen allemaal een hypothetische draai. Wat als Captain America een vrouw is? Of wijlen Chadwick Boseman Star Lord? Evelien Delgouffe zoekt in onze ‘Kijkgids’ voor u uit of deze alternatieve realiteiten een streampje waard zijn.

We beginnen er meer en meer van overtuigd te geraken dat er ergens bij Disney een laboratorium bestaat waar er speciale petrischaaltjes zijn waarin er tegen de sterren op verhaallijnen voor Marvel worden gekweekt. Dit najaar komen er met ‘Hawkeye’ en ‘Ms. Marvel’ nog twee nieuwe reeksen bij, alsook drie nieuwe films (‘Black Widow’, dat nu in de zalen speelt, niet meegerekend) en zelfs tot in 2023 staan er volop nieuwe titels op de planning. Geen twijfel mogelijk: een Marvel-fan is de meest verwende van alle diersoorten.

En ‘What If…?’ lijkt daar het ultieme bewijs van. Want hoe hard kunt u boffen als uw favoriete fantasiewereld zich plots zelf gaat wagen aan huisgemaakte ‘fan fictie’? In ‘What If…?’ gaan de makers namelijk zelf na wat er zou gebeuren als bekende verhaallijnen een andere richting zouden uitzwiepen en hoe dat het grotere plaatje zou beïnvloeden. De serie haalde daarvoor niet de inspiratie bij het komische sketchprogramma ’Wat als?’, maar wel bij een stripreeks uit de jaren ’70, waar hypothetische verhaallijnen onderzocht werden zoals: wat als Spider-Man zich zou aansluiten bij de Fantastic Four? Heel wat vaste acteurs zoals Jeremy Renner, Mark Ruffalo, Samuel L. Jackson en Chris Hemsworth spraken de stemmen van hun geanimeerde gedaantes in. Voor Chadwick Boseman was het zelfs z’n laatste vertolking alvorens hij in augustus van vorig jaar overleed. Robert Downey jr., Chris Evans en Scarlett Johansson -die momenteel in de clinch ligt met Disney- kregen waardige vervangers. Al is de opvallendste stem ongetwijfeld die van Jeffrey Wright, die als de kosmische ‘Watcher’ de vertellingen in deze reeks overziet. Bij het horen van deze onheilspellende basstem zal zelfs de meest geharde Marvel-fan een beetje pipi in de broek doen, puur uit opwinding.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Marvel's 'What If...?'. © Disney

Alle negen afleveringen in deze reeks staan volledig op zichzelf. Wat ideaal is om hier en daar vrijblijvend een verhaal mee te pikken. Afhankelijk ook van welke personage u meer genegen is. Zo zullen we T’Challa op een gegeven moment de plaats zien innemen van Peter Quill als Star Lord en is er ook een whodunit-aflevering waarin de Avengers nooit bij elkaar komen omdat iemand hen blijft uitmoorden. In de openingsaflevering zorgt een kleine afwijking van het originele script ervoor dat het niet Steve Rogers is, maar z’n vriendin Peggy Carter die het supersoldaatserum toegediend krijgt en een afgetraind lichaam opstrijkt.

Visueel brengt ‘What If…?’ z’n publiek terug naar simpelere stripboektijden en combineert het volop vertrouwdheid met nieuwe elementen. Bovendien breekt het de bestaande verhaalmuren open. ‘What If…?’ is niet zomaar een geïsoleerd zijsprongetje. De hypothetische gebeurtenissen die in deze reeks aan bod komen, zullen quasi zeker van impact zijn op toekomstige projecten van Marvel. Daar zit de seizoensfinale van ‘Loki’ voor iets tussen.

Met ‘What If…?’ schreef Marvel een onverbloemde ode aan zichzelf en laat het z’n publiek tegelijk weten dat het ‘Marvel Cinematic Universe’ onuitputbaar is en dat fans niet snel op droog zaad zullen komen te zitten. Of die toekomstige creaties ook altijd van even degelijke kwaliteit zullen zijn, dat gaf het eerder makke ‘The Falcon and the Winter Soldier’ al aan in vergelijking met het eerder verbluffende ‘WandaVision’. Maar wat als we gewoon positief blijven en zien wat de toekomst brengt? Een tweede seizoen, dat staat al vast.

Streamen of skippen? Streamen. Ook voor liefhebbers van het superheldengenre die niet super geïnvesteerd zijn in het Marvel-universum, zijn dit leuke afleveringen van 30 minuten vol actie en goed uitgevoerde animaties. Ons oordeel 7/10

‘What If…?’ krijgt elke woensdag een nieuwe aflevering op Disney+.

