RECENSIE. ‘True Crime Belgium’: “Heftig, maar ook bescheiden”

TV RECENSIE. ‘Inventing Anna’: “Net zoals de fratsen en het accent van deze nep-erfgename is deze reeks te gek voor woorden”

Vergeet ‘Emily in Paris’, Netflix heeft met ‘Inventing Anna’ een nieuwe titel beet die ‘haatkijken’ naar ongekende hoogtes katapulteert. De negendelige reeks vertelt het onwaarschijnlijk waargebeurd verhaal van een grijze muis die zich tussen 2013 en 2017 als steenrijke erfgename voordeed, in de hoogste kringen van New York infiltreerde en daar iedereen voor haar rekeningen liet opdraaien. Anna Sorokin, beter bekend als Anna Delvey, groeide uit tot een cultfenomeen. Of deze reeks, die momenteel in België op nummer 1 prijkt, hetzelfde doet? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

15 februari