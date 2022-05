RECENSIE. ‘Transport’: “Ook de beste paarden struikelen wel eens”

TV Meilandjes laten alle luxe achterwege en ontdekken hun nieuwe woonst: “Zo klein”

We kennen ze van hun chique kasteel in Frankrijk, maar in het nieuwe VTM2-programma ‘De Meilandjes zonder centen’ laat het flamboyante gezin van Martien Meiland (60) alle luxe achterwege. Een maand lang ruilen ze hun miljoenenwoning in voor een bescheiden huurhuis en moeten ze rondkomen met een leefloon. In de eerste aflevering ontdekt de familie hun nieuwe verblijf. “Wat is het klein”, roept dochter Maxime (26) meteen uit. “En er ligt tapijt op de grond. Dat zal vast gaan stinken met de honden.” “Het is ook wel erg vies”, vult Martien aan. De volledige eerste aflevering is woensdagavond om 20.30 uur te zien op VTM2.

11 mei