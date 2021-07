RECENSIE. ‘The White Lotus’: “Andermans dure vakantie in het water zien vallen, is de beste staycation”

TVNu we weer volop van onze vrijheid willen proeven en het liefst van al vanop een strandstoel onder een zo ver mogelijke palmboom, komt Streamz met ‘The White Lotus’ alvast de juiste toon zetten. Maar ook in het paradijs steken problemen de kop op waar we het liefst van al zo ver mogelijk van wegblijven. Moet u deze satirische dramareeks streamen of skippen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

Een luxeresort te midden van de Grote Oceaan waar kamers welriekende namen zoals de ‘Hibiscus suite’ dragen en hotelmedewerkers u vanop het strand vriendelijk tegemoet zwaaien terwijl u met de privé-boot dichterbij komt. De eerste minuten van ‘The White Lotus’ doen op z’n minst gezegd watertanden. Maar zoals dat gaat met resorts, zijn we hier niet alleen, maar in het gezelschap van een reeks figuren die op één of andere manier allemaal de wanhoop nabij zijn.

Bekijk hier de trailer van ‘The White Lotus’

Dat iemand van dit bonte gezelschap over een week niet levend naar huis zal keren, wordt ons al vroegtijdig bekend gemaakt, kwestie van ons iets steviger in onze sofa te drukken. Maar wie bekoopt dit paradijselijke uitje met z’n leven? Er is een echtpaar op huwelijksreis waarbij de echtgenoot zich aanstelt bij het minste dat niet volgens zijn boekje verloopt en waarbij de kersverse echtgenote langzaam maar zeker in een existentiële crisis afglijdt. Daarnaast is er een vakantie vierende familie, bestaande uit een moeder die een workaholic is en voortdurend haar gezinsleden managet en waarbij de vader zich duidelijk van ondergeschikt belang voelt en van daaruit een minderwaardigheidscomplex ontwikkelt. Hun kinderen, een tienerzoon die verslaafd is aan gamen en op het strand moet slapen om aan de terreur van z’n oudere zus te ontsnappen, terwijl die zus samen met haar beste vriendin niets anders doet dan met scherp schieten op de rest van de vakantiegangers. Tot slot is er de eenzame Tanya (gespeeld door een voortreffelijke Jennifer Coolidge) die vergezeld van haar moeders assen dringend nood heeft aan een massage.

Volledig scherm 'The White Lotus' © RV

Het is moeilijk om deze zinnenprikkelende HBO-reeks in een hokje te duwen en net daarom is die zo hypnotiserend om naar te kijken. Er heerst een aroma van tropische tragikomedie, vermengd met een walm aan drama, een vleugje whodunit en zoete noten van sociale satire. De hotelgasten stuiteren als tikkende tijdbommetjes op het ritme van opzwepende achtergrondmuziek met oerwoudgeluiden in het rond en trekken de hotelmedewerkers genadeloos mee in hun neerwaartse spiraal terwijl wij als een vlieg op de muur mogen meeturen. “Hoe meer ik hen zie eten, hoe meer ik mij de ogen wil uitkrabben”, klinkt het bij monde van een steeds dieper zakkende hotelmanager. Het hotelwezen: het is een hondenstiel, dat mag duidelijk zijn. Vroeg of laat geraken de aanwezigen allemaal in elkaars onderstroom verstrengeld en vertrekt de reeks voor een hallucinerend sneeuwbaleffect met een koortsachtige ontknoping. Zo zoetgeurend de reeks van start gaat, zo stinkend gaat het potje weer dicht. En zo rap was onze vakantiedrang weer opgeborgen. ‘Oost west, thuis best’ dit jaar!

Streamen of skippen? Streamen! Maar met mate. Deze reeks is er eentje om van te genieten en dus is het beter om de één uur durende afleveringen en uw kijkplezier te spreiden. Ons oordeel? 9/10

‘The White Lotus’ is te zien op Streamz en Streamz+ .

Tijd over? Lees hier al onze andere streamingtips.

LEES OOK: