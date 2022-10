RECENSIE. ‘The Watcher’: “De wereld siddert nog na van ‘Dahmer’ of daar is Ryan Murphy al met een nieuw bizar true crime-verhaal”

TVRyan Murphy en Ian Brennan draaien tegenwoordig overuren bij Netflix. Na het verontrustende tiendelige ‘Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story’ wekt het scenaristenduo alweer een nieuw bizar true crime-verhaal tot leven. ‘The Watcher’ vertelt het relaas van een gezin dat hun intrekt neemt in een droomhuis, maar geterroriseerd wordt door een mysterieuze gluurder die via dreigbrieven aankondigt dat hij hen dag en nacht in de gaten houdt. Of dit waanzinnige, waargebeurde verhaal met onder meer Mia Farrow, Naomi Watts en Jennifer Coolidge in de hoofdrol ook uw nieuwste obsessie moet worden? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.