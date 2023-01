RECENSIE. ‘The Thing About Pam’: “Renée Zellweger in een dikmaakpak is niet het enige foute aan deze reeks”

TVVan de iconische Judy Garland naar een marginale moordenares uit Missouri. U zult een paar keer moeten knipperen om Renée Zellweger in ‘The Thing About Pam’ op Streamz te kunnen herkennen. In deze zesdelige NBC-reeks kruipt de Oscarwinnares in de huid van Pamela Hupp, een vrouw die zichzelf in talrijke bochten wrong om haar perfecte moord op haar beste vriendin Betsy in de schoenen van haar goedgelovige echtgenoot te schuiven om zo met Betsy’s verzekeringsgeld aan de haal te kunnen. Een verhaal met een serieuze hoek af, dus. Maar of de reeks die kolder alleen maar meer op de spits drijft of ook iets substantieels toe te voegen heeft aan het overwoekerende true crime-genre? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.