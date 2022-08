RECENSIE. ‘The Sandman’: “Zo meeslepend als drijfzand”

TV ‘Battlecat’ coacht vanavond jonge oorlogs­vluch­te­ling naar MMA-top: “Ik stop heel veel energie in Peter”

VTM 2 pakt uit met verrassende programma’s dit najaar. Zo duikt Luk Wyns in de wereld van Cindy Dandois (37) in ‘Battlecat’. En zij is écht geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Cindy is kooivechtster op wereldniveau, voedt alleen zes kinderen op, geeft les, baat een sportschool uit en is actief op OnlyFans. Vorige week maakten we voor het eerst kennis met deze straffe dame, vanavond leren we haar beter kennen. Deze keer als gedreven coach van een jonge oorlogsvluchteling.

