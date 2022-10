RECENSIE. ‘The Rehearsal’: “Tussen repetitie en realiteit valt een kostbare levensles te rapen”

TVWat als het leven niet één take is, maar u op voorhand scènes kunt oefenen en uitkomsten kunt beïnvloeden om zo uw toekomst in goede banen te leiden? In de nieuwe HBO-realitykomediereeks ‘The Rehearsal’ op Streamz gaat de Canadese komiek Nathan Fielder tot het uiterste om uit te zoeken of oefening wel degelijk het perfecte leven baart. Daarbij helpt hij alledaagse mensen om hen met behulp van enscenering voor te bereiden op enkele uitdagende hordes in het leven. Van het opbiechten van een twintig jaar oude leugen tot kinderen opvoeden in een simulatie. Maar is repeteren ook écht de sleutel tot een happy leven? Of maakt het alles — inclusief uw tv-avond — oneindig gecompliceerder? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.