RECENSIE. ‘The Peripheral’: “De hoogdravende scifi-elementen lijken rechtstreeks uit de vuilbak van ‘Westworld’ geplukt”

TVAls Prime Video ons uitnodigt voor een scifi-spektakel met Chloë Grace Moretz (‘Suspiria’) en Jack Reynor (‘Midsommar’) in de hoofdrol, aangevoerd door de makers van HBO-klepper ‘Westworld’, dan hebben we geen andere keuze dan op die uitnodiging in te gaan. Maar of deze adaptatie van de gelijknamige bestseller van auteur en ‘vader van de cyberpunk’ William Gibson ook echt op een fantastisch futuristisch feestje trakteert? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.