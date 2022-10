RECENSIE. ‘The Peripheral’: “Chloë Grace Moretz is de warme noot in een voor de rest steriel actieverhaaltje”

TV Zo ontstaat een complotthe­o­rie in ‘De allerslim­ste mens’: is dit de vloek van de winnaar?

Maar twee goede antwoorden weten over de moord op Martin Luther King, geen over Nero en ook maar twee Paus-namen kennen. Een complotdenker gaat dan zwaaien met allerlei theorieën. Zoals ‘de vloek van de winnaar’, of een afspraak hebben dat je maar één aflevering meekan of meewil. Precies wat gebeurde met Xavier Taveirne, in 2017 nog winnar van ‘De slimste mens’, nu niet meer dan een naam in een tabel. Hij kwam, speelde mee, verloor en verdween. En jawel, Danira blijft scoren.

