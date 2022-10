RECENSIE. ‘The Old Man’: “Hier en daar gaan al stemmen op dat dit de underdog van het streamingjaar is”

TVHet had geen haar gescheeld of ‘the Dude’ was niet langer onder ons geweest. Oscarwinnaar Jeff Bridges kreeg in 2020 te horen dat hij kanker had en kreeg bovenop z’n chemo ook een levensbedreigende dosis Covid-19 te slikken. De ‘The Big Lebowski’-ster dacht dat z’n laatste dagen geteld waren, maar wonder boven wonder staat ie er vandaag terug met voor het eerst in z’n leven een hoofdrol in een tv-reeks die bovendien serieus wat uithoudingsvermogen van de 72-jarige knar vraagt. Of ‘The Old Man’ op Disney+ een kolfje naar z’n hand is? En of u dat absoluut moet streamen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.