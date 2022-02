RECENSIE. ‘The Marvelous Mrs. Maisel 4’: “Wil de show aantonen dat vrouwen grappiger zijn dan mannen de pedalen kwijt?”

TV Beruchte Simon Leviev ontkent dat hij de ‘Tinder Swindler’ is in nieuw interview: “Compleet verzonnen”

Sinds de release van de Netflix-documentaire ‘The Tinder Swindler’ is er veel te rond Simon Leviev. Deze laatste is de ‘hoofdrolspeler’ van de spraakmakende docu en lichtte verschillende vrouwen op voor miljoenen dollars. In een nieuw interview ontkent de man nu alle beschuldigingen. “Ik was gewoon een alleenstaande man die wat meisjes wilde leren kennen via Tinder.”

