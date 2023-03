RECENSIE. ‘The Mandalorian 3’: “Baby Yoda’s beschermheer heeft nog geen spat sleet opgelopen”

TV STREAMING­TIP. ‘Too Hot to Handle: Germany’: tien Duitsers praktiseren/proberen seksuele geheelont­hou­ding

Zin in een onvervalste guilty pleasure? Search no more, want vanaf vandaag kan je op Netflix terecht voor ‘Too Hot to Handle: Germany’, het nieuwste wapenfeit uit de franchise. Het opzet is nog steeds even eenvoudig als briljant: tien aantrekkelijke mensen - in dit geval dus Duitsers - worden op een exotisch eiland gedropt, en kunnen een geldprijs winnen. De enige voorwaarde? Dat er van intiem contact absoluut geen sprake is.